Външният министър на Иран призна: Получаваме военна помощ от Русия и Китай (ВИДЕО)

Иран получава военна помощ от Русия и Китай. Това заяви иранският министър на външните работи Абас Арагчи в интервю за телевизионния канал MS NOW. „В миналото имахме тясно сътрудничество, което продължава и до днес, включително във военната сфера“, каза Арагчи.

На 13 март президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин вероятно „малко“ помага на Иран. По-рано Техеран пък обяви Украйна за легитимна цел заради подкрепата на Киев за Ерусалим.

На 17 януари 2025 г., след разговори в Кремъл, руският и иранският президент Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписаха Договора за всеобхватно стратегическо партньорство за период от 20 години с автоматично подновяване за следващи петгодишни периоди. Споразумението обхваща всички области на двустранното сътрудничество и отваря нови хоризонти в различни области на сътрудничество, включително отбрана, борба с тероризма, енергетика, финанси, транспорт, промишленост, селско стопанство, култура, наука и технологии. Страните се ангажираха да не оказват помощ на агресорите в случай на нападение срещу Русия или Иран, но документът не предвижда военна помощ в случай на въоръжено нападение срещу една от страните по споразумението.

Същевременно Арагчи призна, че страната му е без интернет почти от началото на войната. По думите му Иран е без достъп до глобалната мрежа от повече от 384 часа, но има изключения. По време на интервю за CBS журналист попита иранския външен министър Абас Араги как може да говори по Zoom, ако достъпът до интернет в страната е прекъснат. „Това е така, защото аз съм гласът на всички иранци. Аз защитавям техните права“, отвърна той.

Iran has been without internet for more than 384 hours — but there are exceptions



During an interview with CBS, a journalist asked Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi how he could speak via Zoom if internet access in the country has been shut down.



