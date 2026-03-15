Лайфстайл:

Катастрофа на трамваи с десетки ранени в Москва. Белгород пак е без ток и вода (ВИДЕО)

15 март 2026, 14:56 часа
Катастрофа между два трамвая в руската столица Москва доведе до сериозни последствия. Най-малко 20 души са ранени, като сред тях има 5 деца. На място да окажат помощ са дошли екипи с 12 линейки.

Инцидентът е станал в района на Покровское-Стрешнево. Според предварителните данни причината за инцидента е, че един от трамваите е детайлирал, съобщава Главно управление на Министерството на вътрешните работи в Москва.

Междувременно Украйна отново спря тока и водата в Белгород - след успешен удар срещу подстанция "Авторемзавод", която е с напрежение 110 киловолта. Има данни и, че за пореден път е ударен ТЕЦ Луч, който е един от основните източници на ток за града. Всичко това доведе до позната картина за Белгород - без ток и без вода, защото помпи, които са нужни за доставянето на вода, не работят без електричество. Оценка на щетите се прави по светло, написа губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков в официалния си канал в Телеграм.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Москва трамваи война Украйна Белгород ток Русия
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес