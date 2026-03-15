Катастрофа на трамваи с десетки ранени в Москва. Белгород пак е без ток и вода (ВИДЕО)

Катастрофа между два трамвая в руската столица Москва доведе до сериозни последствия. Най-малко 20 души са ранени, като сред тях има 5 деца. На място да окажат помощ са дошли екипи с 12 линейки.
Инцидентът е станал в района на Покровское-Стрешнево. Според предварителните данни причината за инцидента е, че един от трамваите е детайлирал, съобщава Главно управление на Министерството на вътрешните работи в Москва.
Междувременно Украйна отново спря тока и водата в Белгород - след успешен удар срещу подстанция "Авторемзавод", която е с напрежение 110 киловолта. Има данни и, че за пореден път е ударен ТЕЦ Луч, който е един от основните източници на ток за града. Всичко това доведе до позната картина за Белгород - без ток и без вода, защото помпи, които са нужни за доставянето на вода, не работят без електричество. Оценка на щетите се прави по светло, написа губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков в официалния си канал в Телеграм.
Overnight strikes cut electricity, water, and heat supplies across Belgorod city and district, the regional governor confirmed, saying serious damage to energy infrastructure was inflicted. Local media report the Luch thermal power plant and several other energy facilities were… pic.twitter.com/JSZqTBEFcI— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 15, 2026
Aftermath of the overnight strike on the 110kV Avtoremzavod substation in Belgorod. https://t.co/XeBSxYbCMD pic.twitter.com/C5f3PyhHHP— WarTranslated (@wartranslated) March 15, 2026
