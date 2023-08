Горски пожари погълнаха Русия (ВИДЕО)

Още: Пожарът в гръцката област Родопи е почти овладян

Решено е повечето от пожарите в Красноярския край да не се гасят, защото са далеч от населени места.

Още: "Европа в пламъци": Как ще живеем на този горящ континент?

Forest fires have engulfed #Russia



Forests of 125.6 thousand hectares are burning in #Yakutia, and another 22.9 thousand hectares of forests have broken out in #Krasnoyarsk Krai.



Most of the fires in Krasnoyarsk Krai have been decided not to extinguish - they are located far… pic.twitter.com/mVIMdnecak