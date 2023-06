Готви ли Русия наводнения и в Запорожието? (САТЕЛИТНИ СНИМКИ и ВИДЕО)

За това по-рано съобщи Центърът за журналистически разследвания, който отбеляза, че този ход е част от по-голяма тенденция за създаване на водни препятствия за украинската контраофанзива. Сателитните снимки на Planet, показани от Bellingcat, обаче вече предлагат по-подробен поглед. (Вижте снимките тук)

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия водата е използвана като средство за възпрепятстване на украинците в няколко случая, най-ключовият от които беше руският взрив на ВЕЦ "Каховка" и последвалите мащабни наводнения в Херсонска област. Като се има предвид размерът на язовира в Токмак, наводнение там би било незначително и не би се доближавало до мащабите, наблюдавани в Нова Каховка.

Досега и двете страни са използвали тази тактика, като Украйна признава, че е действала по този начин в Демидов, северно от Киев, в началото на войната, пише Bellingcat. Съобщава се също, че през април 2022 г. Украйна е взривила шлюзовете на язовирната стена на Оскил, за да усложни действията на агресора във войната. Предполага се обаче, че руските сили са унищожили напълно язовир Оскил, когато украинската контраофанзива напредна по-късно същата година.

Сега изглежда, че Русия може да обмисля тактика за наводняване на Токмак. Импровизираният язовир е разположен в рамките на отбранителната линия, която обгражда града, а той самият е зад още няколко отбранителни линии.

След построяването на язовира в началото на май река Токмачка се е разширила значително на изток от града и е заляла някои полета, намиращи се най-близо до язовира. Това се вижда на снимките с висока резолюция на SkySat от 6 юни от Planet Labs, които показват, че язовирът е изграден, изглежда, от пясъчна преграда - достатъчно широка, за да задържи малката река.

Сателитни снимки от Planet Labs показват следи, водещи до мястото на язовира на 3 май 2023 г. Вижда се, че река Токмачка е прекъсната на 6 май, а нивото на водата от източната страна на язовира постоянно се покачва през юни.

Satellite imagery from Planet Labs shows water levels rising due to the recently built dam in Tokmak. pic.twitter.com/HYpmmezYZt