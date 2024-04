Град почти колкото Пловдив иска от Путин обезщетения за наводнение

Припомняме, че населението на град Оренбург е от около 550 000 души.

Според информацията, над 800 млн. рубли (8,8 млн. долара) компенсации вече са изплатени на пострадали. Освен това, всекидневно имало обработка на искания за помощ, като се помагало на всеки да подава документи съгласно изискванията: Наводнението в Оренбургска област удря здраво по бюджета на Путин (ВИДЕО)

Residents of Orenburg are begging Putin to help with flooding as he's their only hope. Little kid's dad is at war and his family has nowhere to live. pic.twitter.com/tqsd2m3Moz