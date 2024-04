Ще ви избесим: В Оренбург гневът към руските власти се надига (ВИДЕО)

В социалните мрежи вече се промъкват кадри, които не виждат бял свят в официалните руски медии. Първи пример – среща на пострадали от наводнението в Оренбург. Мъж се гневи как заради бюрократични спънки (бил регистриран на едно място), не получава помощ за ударени от водата свои имоти. "Плащам всичко, данъци, а сега ми говорите как не съм регистриран – работил съм цял живот и всичко загубих", избухва емоционално той. Думите му са посрещнати с бурни овации, както и добавката: "Не ме успокоявайте".

"Спешните служби нищо не правят, ядат пирожки, а по телевизията показват красиви картинки как (уж) работят", вика мъжът и казва на опитващите се да го прекъснат държавни служители: "Не предизвиквайте народа, ще ви избесим (идиом, преводът от руски е "ще ви вдигнем/набучим на вилите"). Дойдохте тук да се наснимате и да ви покажат по телевизията. Във вода сме до шията“.

Друг мъж също много емоционално разказва как опитал да мине с лодка, за да спасява каквото може, но бил блокиран от официалните власти:

