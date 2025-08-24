Градушка и откъснати покриви: Словения преживя страшна буря (СНИМКА)

Централна Словения и по-широката област Любляна бяха засегнати от силна градушка, съобщи македонската медия "Рацин". Най-големи щети са регистрирани на участъка Върхника – Лог при Брезовичи – Бевке, където местни медии и метеорологични наблюдатели съобщиха за градушка с размерите на яйце, откъснати покриви и счупени дървета. Движението беше забавено за кратко по части от крайбрежната магистрала поради бурята.

Proti Ljubljani na poti nevihtna celica: Ponekod že toča kot oreh. https://t.co/BRMIVsJsWf — Žurnal24 (@Zurnal_24) August 23, 2025

Причините за бурята

Според Neurje.si , силна суперклетка първоначално е причинила значителни щети в района на Върхника , след което се е преместила към Церкница , като все още е възможно градушка. N1 и 24ur съобщиха, че градушката е била най-силна в участъка от Лог при Брезовичи до Бевке . Медийни съобщения сочат, че вятърът е чупил клони и частично е откъсвал покриви, а местни служби са се намесили и на място. Част от щетите засягат и селскостопанските култури, но точният им мащаб ще бъде оценен по-късно. Словенската метеорологична служба ARSO обяви стабилизиране на времето със слънчеви периоди и дневни температури около двайсет и пет градуса по Фаренхайт в района на Любляна. Очаква се по-спокойно време през следващите 24 часа, но са възможни изолирани локални промени, затова се препоръчва внимателно да се следи официалната информация. ОЩЕ: Какво да направите след градушка, за да спасите реколтата в градината си