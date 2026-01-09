Любопитно:

ЕК: Изстрелването на "Орешник"-а от Русия е предупреждение към Европа и САЩ (СНИМКИ)

09 януари 2026, 14:36 часа 473 прочитания 0 коментара
ЕК: Изстрелването на "Орешник"-а от Русия е предупреждение към Европа и САЩ (СНИМКИ)

Изстрелването на ракетата "Орешник" от Русия срещу Украйна е предупреждение към Европа и САЩ, и е ескалация. Това заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. 

По неговите думи Владимир Путин не иска мир, а руският отговор на дипломацията е продължаване на разрушенията. Ще продължим подкрепата за Украйна, включително със стъпки, като предприетите от "Коалицията на желаещите", добави говорителят, цитиран от БТА.

Още: Безразсъдно близо до границата с НАТО: Украйна иска спешно заседание на Съвета за сигурност заради изстреляния "Орешник"

Миналата седмица държави от "Коалицията на желаещите" изразиха намерение за изпращане на международен военен мироопазващ контингент в Украйна след постигането на мир. Москва заяви в отговор, че ако се случи, чуждестранните военни в Украйна ще бъдат смятани за легитимна цел.

Путин изплаши гаргите с "Орешник" в Лвов: Без данни за нещо сериозно, Z-канали го обявиха за тест, не за удар (ВИДЕО)

Междувременно от Службата за сигурност на Украйна публикуваха снимки от отломките на изстреляния днес от руснаците "Орешник" срещу Лвов. Украйна определя удара като военно престъпление.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Европейска комисия война Украйна ракета Орешник
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес