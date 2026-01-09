ЕК: Изстрелването на "Орешник"-а от Русия е предупреждение към Европа и САЩ (СНИМКИ)

Изстрелването на ракетата "Орешник" от Русия срещу Украйна е предупреждение към Европа и САЩ, и е ескалация. Това заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

По неговите думи Владимир Путин не иска мир, а руският отговор на дипломацията е продължаване на разрушенията. Ще продължим подкрепата за Украйна, включително със стъпки, като предприетите от "Коалицията на желаещите", добави говорителят, цитиран от БТА.

Още: Безразсъдно близо до границата с НАТО: Украйна иска спешно заседание на Съвета за сигурност заради изстреляния "Орешник"

Миналата седмица държави от "Коалицията на желаещите" изразиха намерение за изпращане на международен военен мироопазващ контингент в Украйна след постигането на мир. Москва заяви в отговор, че ако се случи, чуждестранните военни в Украйна ще бъдат смятани за легитимна цел.

Путин изплаши гаргите с "Орешник" в Лвов: Без данни за нещо сериозно, Z-канали го обявиха за тест, не за удар (ВИДЕО)

Междувременно от Службата за сигурност на Украйна публикуваха снимки от отломките на изстреляния днес от руснаците "Орешник" срещу Лвов. Украйна определя удара като военно престъпление.