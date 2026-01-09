Спорт:

09 януари 2026, 14:55 часа 247 прочитания 0 коментара
Делегация на Европарламента видя грижата за деца у нас и обеща подкрепа на ниво ЕС

Делегация на Европейския парламент от Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) завърши тридневното си посещение в България с фокус върху напредъка по реформата на системата за грижи за децата, закрилата на детето и прилагането на Европейската гаранция за децата. Евродепутатите се срещнаха с представители на националните органи и с неправителствени организации и посетиха центрове за социални услуги и временно настаняване за млади хора.

Целта на евродепутатите

Основната цел на делегацията беше да направи преглед на реформата на системата за грижи за деца в България, по-специално процеса на деинституционализация, постигнатия до момента напредък и оставащите предизвикателства.

Срещите с експерти и посещенията на центрове за социални услуги и временно настаняване за млади хора позволиха на членовете на ЕП да сравнят политическите ангажименти с тяхното прилагане на практика.

По време на посещението беше подчертано значението на постоянната подкрепа от ЕС, засиления мониторинг и надлежното използване и изпълнение на европейските фондове.

Напредък

Ръководителят на делегацията Естел Кьолеманс (С&Д, Белгия) заяви: „Напредъкът, който наблюдаваме, показва, че деинституционализацията на системата за грижи за децата може да доведе до реални подобрения в благосъстоянието на децата, но само ако бъде подкрепена по последователен и устойчив начин. Намаляването на детската бедност трябва да остане ясен приоритет на равнището на ЕС. Ето защо групата на социалистите и демократите в Европейския парламент последователно призовава за засилена Европейска гаранция за децата, подкрепена от специален бюджет на ЕС в размер на най-малко 20 милиарда евро".

Снимка: БГНЕС

Христо Петров (Renew Europe/ПП-ДБ), който е председател на работната група на Комисията по заетост и социални въпроси относно Европейската гаранция за децата, подчерта, че това посещение предоставя "ценна информация за това как Европейската гаранция за децата има катализиращ ефект върху реалността на уязвимите деца в България и къде са необходими допълнителни усилия".

"Като председател на работната група на ЕП относно Европейската гаранция за децата, за мен е от съществено значение да поставя благосъстоянието на децата в центъра на нашите действия, да подсиля допълнително рамката за мониторинг и да осигуря подходящо финансиране в следващия бюджет на ЕС", добави той.

Валери Дево (Renew, Франция) допълни, цитирана от пресцентъра на ЕП: „Нашето посещение подчерта безценната работа на социалните работници, които се стремят да подобрят живота на хиляди уязвими деца в България, включително тези с увреждания. Тяхната отдаденост твърде често остава пренебрегвана от обществото. Моята политическа група, Renew Europe, и аз сме дълбоко ангажирани да гарантираме, че инструментите на ЕС – особено чрез амбициозната Европейска гаранция за децата и Европейския социален фонд – ще продължат да предоставят трайни решения за уязвимите деца и стабилна подкрепа за социалните работници".

Работната програма на евродепутатите включваше срещи с националните органи по въпросите на закрилата на детето, с представители на неправителствени организации и с УНИЦЕФ, посещения на центрове за социални услуги за деца и семейства и за деца с увреждания в Пазарджик, на комплекс за преходно жилищно настаняване за млади хора в София, където се подпомагат деца бежанци и жертви на трафик на възраст между 14 и 18 години.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Европейски съюз Европейски парламент деца детска бедност
