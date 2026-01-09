Папата: В 2026 г. войната отново е на мода

Папа Лъв XIV е натъжен от растящия брой конфликти по света и от слабостта на международните институции. Това заяви главата на Римокатолическата църква по време на аудиенцията си за представителите на дипломатическия корпус, акредитиран във Ватикана.

"Дипломация, която популяризира диалога и се стреми към всеобщ консусенс, е заменена с дипломация на силата, на отделни хора или на групи от съюзници. Войната отново е на мода, а военният плам е неистов. Принципът, установен след Втората световна война, който забрани на държавите да използват сила, нарушавайки границите на другите, е потъпкан", заяви Светият отец, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА.

"Мирът вече не е търсен като дар и лелеяно благо сам по себе си, а е търсен посредством оръжието като условие да се наложи нечие господство. Това е сериозно противоречие с върховенството на правото, което е основата на всяко съвместно мирно гражданско съществуване", подчерта Лъв XIV.

От друга страна, той предупреди, че пространството на свободата на словото в западните страни "стремително се стеснява", и призова да се уважава правото на възражение по съвест на хора, които отказват военна служба, или на лекари, които отказват да извършват аборти или евтаназия, съобщи Ройтерс. "Болезнено е да се гледа как, особено на Запад, пространството за истинска свобода на словото стремително се стеснява“, каза папата.

"Развива се нов оруелски език, който в опит да бъде все по-приобщаващ, в крайна сметка изключва онези, които не се съобразяват с подхранващите го идеологии", отбеляза папата, цитиран от БТА.

