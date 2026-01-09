Аманда Сейфрид заменя червения килим, за да спасява животни във ферма (СНИМКИ)

Аманда Сейфрид разказва откровено за живота във фермата си. В интервю за "Vogue", публикувано на 8 януари, 40-годишната звезда от "Testament of Ann Lee" говори за фермата си в северната част на щата Ню Йорк, където тя и семейството ѝ се грижат за коне, кокошки, котки, кози, магарета, патици и кучета. "Когато казвам, че е спасителен център, това е напълно вярно - това е моята мечта", заяви Сейфрид, разкривайки повече за фермата, регистрирана като неправителствена организация с нестопанска цел, която споделя със съпруга си, актьора Томас Садоски, и децата им.

Да откриеш спокойствието при животните

По думите на Сейфрид семейството получава помощ от гледач, който живее наблизо, а за толкова много породи кокошки се грижат, че "хората просто ни подаряват кокошки", пошегува се тя. В имота има и няколко патици — както езерни, така и обитаващи обора, макар че Сейфрид откровено говори и за суровите реалности на фермерския живот. "Едната беше изядена онзи ден — вероятно от лисица", сподели тя.

Сейфрид и Садоски се грижат също за дарени кози и котки, включително няколко, които наскоро са били спасени от ASPCA. "Една от котките е толкова стара и изтощена, че постоянно има диария, но все пак мърка, когато яде", разказва тя.

Още: Аманда Сейфрид разкри тайната, която я спря да пее на Бродуей

Понито, магарето и шестте коня на семейството "обикновено идват с проблеми, или са много стари, или куцат, или каквото и да е" обяснява актрисата, добавяйки, че понякога язди, но "никога няма да се чувства комфортно на кон." "Просто ги прегръщам, на собствени крака" пошегува се тя.

Що се отнася до дългогодишните им домашни любимци, двойката има обичан 16-годишен австралийска овчарка - бордър коли на име Фин, когото Сейфрид описва като "голямо момче, невероятно, невероятно..."

Актрисата от "The Housemaid" е била откровена и преди относно решението си да напусне Ню Йорк Сити и да се премести в северната част на щата. В интервю за "Forbes" през 2024 г. тя сподели, че това решение не е било свързано с появата на деца, тъй като се е преместила "дълго преди да имам семейство."

Още: Селена Гомес и Аманда Сейфрид привлякоха всички погледи с визиите си (СНИМКИ)

"Оставането тук беше най-доброто решение за лично пространство, спокойствие и природа", добави тя. Фермата ѝ в региона на Катскилс излъчва спокойствие, а селската локация ѝ позволява да се справя с "високата енергия на пресконференциите и живота на снимачната площадка", когато работи в шоубизнеса. "Тук животът е по-балансиран, отколкото в града", продължи тя, добавяйки, че преместването е било от съществено значение за психичното ѝ здраве, пишат от "People".