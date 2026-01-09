Дженифър Лорънс се върна към своя стар стил (СНИМКА)

С настъпването на новата година, много хора решават да променят визията си. Това често важи и за много от известните личности. А когато си популярен, всъщност няма значение откога е промяната, защото тя веднага се забелязва. Затова нямаше как и да не обърнем внимание на първата поява на Дженифър Лорънс на червения килим за 2026 година - когато тя се появи с нова прическа.

35-годиншната актриса говори за най-новия си филм "Die My Love" с Джош Хоровиц в "92NY" в сряда, 7 януари, като я видяхме, по начин, по който не е оформяла косата си отдавна - с бретон. Това не е първият път, в който тя решава да експериментира и отново се върна към небрежно оформения стил, подчертаващ лицето ѝ.

Снимка: Getty Images

За събитието носителката на "Оскар" беше облечена в черен топ с хатлер деколте и с висока яка, съчетан с черен панталон. Тя заложи на изчистени аксесоари – черни обувки с остър връх и висящи обеци.

За интимните сцени в "Die My Love"

Докато коментира, "Die My Love" по време на събитието в 92NY, Лорънс сподели, че изпитва тревожност преди началото на снимките на всеки нов филм и че предпочита да снима интимни сцени с актьори, които не е познавала предварително.

Звездата разкри, че за драмата, режисирана от Лин Рамзи, още в първия ден е заснела доста провокативна сцена заедно с 39-годишния Робърт Патисън - нещо, което според нея е било „по-лесно“ именно защото по онова време двамата са били напълно непознати.

Снимка: Getty Images

"Всъщност беше по-лесно по този начин, защото с Роб не се познавахме, а това някак е по-добре, нали?", обясни Лорънс.

"Например в "Hunger Games" аз и Джош Хътчерсън трябваше да се целуваме и това е като… представете си го", каза тя със смях. "По-странно е. Затова - да го правиш с непознат е за предпочитане".