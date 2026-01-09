Спорт:

Ярко розово небе над Бирмингам: Феномен, заплаха или Цар Футбол? (ВИДЕО+СНИМКИ)

Бурята Горети донесе със себе си силни ветрове, много сняг и, в Уест Мидландс, ярко розово небе. Хората в Бирмингам и околностите бяха озадачени от това как всичко се оцвети в неоново розово, когато бурята удари. Някои се чудеха дали не виждат северното сияние, но това не е случаят – тогава какво е? Е, има много общо с времето, а също и с футболния клуб на Бирмингам.

Защо небето в Бирмингам стана розово?

Саймън Кинг от BBC Weather обяснява, че падащият сняг и многото облаци могат да направят небето силно отразяващо. А футболен клуб Бирмингам Сити в този момент случайно е използва ярки розови светлини. Саймън казва: "Атмосферните условия с ниски облаци и дори по време на сняг могат да направят небето малко по-отразяващо и да покажат блясъка на уличното осветление, сградите и дори лилавите светлини от футболните стадиони." 

Светлините, които клубът използва в това време, са LED светлини, които помагат на тревата на терена да расте. Именно те се отразяват силно от снега и облаците и озаряват цялото небе в нетипичен розов цвят. Подобно явление е наблюдавано в Хъл няколко пъти, включително и миналата седмица, когато на стадион MKM, домът на Хъл Сити, също се използваха розови LED светлини на терена си, така че при подходящи условия и в Североизточна Англия се наблюдаваше ярко розово небе, пише BBC.

Яна Баярова
