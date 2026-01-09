Минута мълчание и звън на камбани в памет на жертвите в Кран Монтана (ВИДЕО)

Швейцария почете с минута мълчание жертвите на смъртоносния пожар в бар в ски курорта Кран Монтана, при който загинаха 40 души, а 116 бяха ранени, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Мълчанието беше последвано от петминутно биене на църковните камбани в цялата страна в началото на националната церемония в памет на жертвите в Мартиньи, югозападна Швейцария.

