Войната в Украйна:

Минута мълчание и звън на камбани в памет на жертвите в Кран Монтана (ВИДЕО)

09 януари 2026, 15:30 часа 299 прочитания 0 коментара
Минута мълчание и звън на камбани в памет на жертвите в Кран Монтана (ВИДЕО)

Швейцария почете с минута мълчание жертвите на смъртоносния пожар в бар в ски курорта Кран Монтана, при който загинаха 40 души, а 116 бяха ранени, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Фаталният бар в Швейцария, пламнал на Нова година, не бил проверяван в последните 5 г.

Мълчанието беше последвано от петминутно биене на църковните камбани в цялата страна в началото на националната церемония в памет на жертвите в Мартиньи, югозападна Швейцария.

Още: Eксплозия с жертви в швейцарски ски курорт

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
траур жертви пожар Кран Монтана
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес