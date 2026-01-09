Кейт Мидълтън с най-искреното си послание: Навършва 44 години (ВИДЕО)

Кейт Мидълтън сподели емоционално и изключително лично видео за изцелението чрез природата, по повод на 44-тия си рожден ден. Публикувано в петък, 9 януари, на 44-тия рожден ден на принцесата на Уелс, видеото, озаглавено "Зима", е четвъртата и последна част от тримесечната серия "Майката природа", която тя започна през 2025 г. В трогателния филм принцеса Кейт се разхожда по мост, потапя ръката си в поточе и изглежда замислена, докато стои в замръзнало поле, а глас зад кадър разказва за нейния личен опит с изцелението.

"Дори в най-студения и тъмен сезон зимата има способността да ни донесе спокойствие, търпение и тиха замисленост. Там, където поточето се забавя достатъчно, за да видим собственото си отражение. Да открием най-дълбоките части от себе си, заедно с шепота и пулса на всяко живо същество", започва гласът зад кадър на Кейт. "Замислям се колко дълбоко съм благодарна", продължава Кейт, която в клипа носи зелено палто и подходяща шапка. "Защото реките в нас текат с лекота. Страховете се отмиват, пречистват и очистват. Примиряваме се със сълзите си и откриваме какво означава да си жив. Да бъдем едно с природата. Тих учител и мек глас, който ни води. В паметта, помагайки ни да се излекуваме", добавя принцеса Кейт.

В описанието кралската особа сподели, че серията ѝ "Майката природа" е "дълбоко лична, творческа рефлексия за това как природата ми е помогнала да се излекувам. Но това е и история за силата на природата и творчеството в колективното изцеление".

"Има толкова много, което можем да научим от майката природа, докато се стремим да изградим по-щастлив и по-здрав свят", добави тя, подписвайки съобщението с първата буква от името ѝ. Видеото е заснето, когато принцеса Кейт е на сутрешна разходка в Беркшир, графството, където тя живее с принц Уилям и трите им деца. Във филма, заснет от Уил Уор, са използвани и локации като Лондон и Котсуолдс.

Серията "Майката природа" на Кейт стартира през май 2025 г. в началото на Седмицата за осведоменост за психичното здраве. Епизодът "Лято" беше пуснат през август, а филмът "Есен" излезе на 15 ноември. Последният филм излиза година след като принцесата на Уелс обяви, че е "в ремисия" от рак през януари 2025 г. Тя за първи път сподели диагнозата си за рак през март 2024 г. и обяви, че се подлага на лечение, включително химиотерапия.

Кейт отдавна е застъпник на връзката с природата, включително практиката на "лечебни бани в гората". Нейната любов към природата придоби по-дълбок смисъл по време на лечението ѝ от рак през 2024 г. В първото си съобщение за здравословното си състояние след обявяването на диагнозата рак, Кейт сподели снимка, на която позира на открито, облегнала се на дърво във Уиндзор, където живее семейството, припомня "People".