Спорт:

За часове - два големи пожара горяха в Албания и Косово (ВИДЕО)

09 януари 2026, 15:36 часа 187 прочитания 0 коментара
За часове - два големи пожара горяха в Албания и Косово (ВИДЕО)

Два големи пожара обхванаха Албания и Косово - единият възникна вчера във фабрика за матраци в Джакова (известен и като Дяково), Косово а другият днес в търговски център в албанската столица Тирана. За щастие и при двата пожара - няма пострадали хора, но щетите са огромни. Пожарът в косовския град Джакова въникна в следобедните часове на вчрашния ден, като компанията потвърди, че работниците са били евакуирани навреме, но казват, че причините за пожара все още не са известни, пише албанската телевизия Top-Channel.

"До тези момент и възоснова на получената информация не се съобщава за пострадали хора, но пълната проверка на ситуацията и възможните последствия за хората ще бъде извършена след пълното потушаване на пожара", каза Шеремет Елезай от полицията.

Търговски център горя в Тирана

Днес пожар обхвана търговския център в квартал "5 май" в Тирана. Той беше овладян след около четири часа интензивна намеса на пожарната, но все още не е напълно локализиран.

Голям брой пожарникари и автомобили са участвали в гасенето на пожара, а тези, които са били в Дуръс и са били ангажирани с овладяването на наводненията, също са били изтеглени, съобщи македонската медия "Либертас".

Поискана е помощ и от армията и пожарникарите от Елбасан и Вора. В момента обстановката е по-спокойна, а от съображения за сигурност електричеството в района е спряно. Властите потвърждават, че няма пострадали, но материалните щети са големи. ОЩЕ: Пламна най-голямата катедрала в Нови Сад (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Косово Пожарна Албания пожар
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес