04 септември 2025, 17:42 часа 355 прочитания 0 коментара
Гръцки свещеник се оправдава, че няма общо с мафията

Архимандрит Мелхиседек Амбеликакис, енорийски свещеник в Стернес на остров Крит, публично отговори на медийни публикации, свързващи го с криминално разследване, свързано с така наречената критска мафия, като подчерта, че не е замесен в никакви незаконни дейности, пише Kathimerini.

„През последните дни се разпространяват откъслечни и откъснати от контекста разговори, включващи трети страни, с цел да ме обвинят“, каза Мелхиседек в изявление. Той подчерта, че взаимодействията му с лица, които в момента са обект на полицейско разследване, са били чисто пасторални и част от рутинни контакти с енориашите.

"Никога не съм искал посредничество, нито съм предлагал реликви или услуги в замяна на избирането ми“, каза той, визирайки кандидатурата си за епископ на Ханя и Апокоронас, позиция, която ще бъде запълнена през октомври.

Според съобщенията властите разследват мрежа от местни фигури, включително бизнесмени, държавни служители и свещеници, обвинени в подкупи, изнудване и незаконна продажба на земя. Съдебни документи показват, че собственикът на хотела се е опитал да повлияе на църковните избори на Мелхиседек и е поискал религиозни реликви като услуга. Свещеникът заяви, че всички подобни размени са били законни и в съответствие с църковната практика.

Мелхиседек също така критикува това, което той нарече „тъмни кръгове“, противопоставящи се на Вселенския патриарх, обвинявайки ги, че използват противоречията, за да сеят раздори в Църквата. „Призовавам верните да не се скандализират и да се молят истината да възтържествува“, каза той. ОЩЕ: Монасите май ще воюват и никой не иска да се меси: Борба за власт в гръцки манастир

Деница Китанова
