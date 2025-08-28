Монасите май ще воюват и никой не иска да се меси: Борба за власт в гръцки манастир

След като вчера архиепископът на Синай Дамянос е апелирал към египетското и гръцкото правителство да го „защитят от всяка потенциална опасност“, заявявайки, че животът му е застрашен, кризата в гръцкия православен манастир „Света Екатерина“ в Египет ескалира в продължителна борба за лидерство и контрол, привличайки голямо внимание както от Атина, така и от Кайро, предаде Kathimerini. Засега обаче намеса няма.

Събитията достигнаха кулминация в сряда, когато архиепископ Дамянос предприе внезапна акция срещу група монаси, които се противопоставиха на неговото ръководство. Описвайки ги като „превратаджии“, той ги изгони от манастирските територии и им забрани да влизат, докато сам остана вътре. Монасите обаче не напуснаха района и оттогава са правили многократни опити да влязат отново.

Ситуацията в манастира

Конфронтацията отразява по-дълбок конфликт относно наследяването, тъй като всички страни изглежда са фокусирани върху това кой в ​​крайна сметка ще замени Дамянос и по този начин ще получи решаващо влияние върху манастира. „Нещата станаха сложни, защото ходовете на всички са обвързани с наследяването“, каза служител, запознат с въпроса.

Според източници, решението на Дамянос е последвано от зачестилите разговори, че „революцията създава закон“, което предполага, че физическият контрол на монасите върху манастира може да се превърне във власт, независимо от формалната легитимност. При отсъствието на Дамянос в Атина, присъствието на монасите е било възприето като създаване на свършен факт. В отговор архиепископът е действал категорично, за да възстанови контрола си.

Изгонените монаси твърдят, че Дамянос е пристигнал с наети охранители и е използвал сила, за да ги отстрани, твърдение, което неговите поддръжници отричат.

В драматичен апел Дамянос предупреди, че „животът му е в опасност“ и поиска помощ от правителствата на Гърция и Египет. Неговите сътрудници заявиха, че египетската полиция е била помолена да се намеси, но е отказала да отстрани монасите, които се опитват да влязат отново.

Скритите цели на Кайро

Други източници предполагат, че Кайро може би умишлено забавя действията. Според тях египетските власти се възползват от продължаващите сътресения, защото те забавят финализирането на предстоящото споразумение за правния статут на манастира. Дамянос в момента е единствената личност с египетско гражданство, която може да подпише подобно споразумение. Ако бъде заменен, наследникът първо ще трябва да получи гражданство, стъпка, която би могла да промени условията на преговорите.

Атина, от своя страна, продължава да следи развитието и да потвърждава интереса си към запазването на дейността на манастира. Но с нарастващото напрежение и задълбочаването на враждуващите фракции, резултатът остава неясен за едно от най-историческите и символични места на християнството. ОЩЕ: "Животът ми е в опасност": Напрежение с дисидентски монаси в манастир, свързан с Мойсей (ВИДЕО)

Спорът за манастира

Гърция и Египет имаха разширени консултации относно правата на собственост в манастира „Света Екатерина“ в Синай и околните земи през юни. Припомняме, че в началото на юни собствеността на манастира „Света Екатерина“ на планината Синай, който функционира, откакто император Юстиниан построява замък около Горящата къпина през VI век, стана обект на съдебно решение, което предизвика внезапно дипломатическо напрежение между две приятелски държави – Гърция и Египет. ОЩЕ: Вероятно заради Египет: Мицотакис организира "тайна вечеря"