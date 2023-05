Гутериш: Химическите оръжия са отвратителни

"Призовавам всички страни да засилят своя ангажимент към Конвенцията за химическите оръжия. Нека се обединим зад нашата цел за по-безопасна и по-сигурна планета за всички", апелира генералният секретар на ООН. ОЩЕ: Украинският Генщаб: Руската армия отново използва химическо оръжие

Chemical weapons are an abomination.



They have no place in our world.



I urge all countries to strengthen their commitment to the Chemical Weapons Convention.



Let’s rally behind our goal of a safer, more secure planet for all.