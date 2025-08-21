Христо Стоичков: Българският футбол празнува! 80 наздравици за един истински великан

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков излезе с емоционален пост в социалните мрежи по повод рождения ден на бившия играч и треньор на „армейците“ Аспарух Никодимов. Както е известно, именитият специалист празнува днес своя 80-годишен юбилей. Камата не забрави празника на Паро, както всички наричат легендарния треньор, като обяви, че на днешната дата трябва да се вдигнат „80 наздравици за един истински великан“.

„Честит да си, бате Паро“

Христо Стоичков допълни, че Аспарух Никодимов е записал името си със златни букви в историята на ЦСКА. Камата допълни, че пред него и неговия тим са треперили европейски шампиони. Именно поради тази причина на днешния ден българският футбол трябва да празнува.

„Днес българският футбол празнува! 80 наздравици за един истински великан, пред когото трепереха европейските шампиони! Честит да си, бате Паро! Твоите успехи ще останат записани със златни букви в историята на ЦСКА!“, написа легендарният нападател.

Кариерата на Аспарух Никодимов

Аспарух Никодимов играе общо 11 сезона в ЦСКА като печели шест пъти титлата на България и пет пъти Купата на страната. Той записва 296 мача с „червената“ фланелка, в които реализира 58 гола. Паро е част от тима на „армейците“, който се изправя срещу Интер в полуфиналите на Купата на европейските шампиони през 1967 година.

След края на кариерата си той се насочва към треньорството. Никодимов извежда ЦСКА до пет титли на България и още две Купи. Именно Паро извежда „армейците“ до полуфинал и четвъртфинал за КЕШ като елиминира грандове от ранга на Ливърпул, Нотингам Форест и Реал Сосиедад.

