"Зад новата фасада в БФС се подават старите муцуни. Гонзо е магьосник - в стил "Лупи" стопи 6,5 млн. дълг"

Спортният юрист Георги Градев, който бе кандидат за президент на Българския футболен съюз, отново атакува настоящото ръководство на футболната централа начело с Георги Иванов - Гонзо. Градев коментира две от актуалните съобщения от Бояна - че БФС е сменил 90% от кадрите си и че е стопен дълг за близо 7 млн. лева. Градев е на мнение, че промяната в БФС е "фасадна", като там все още се подават "старите муцуни", давайки за пример Румян Вълков, Вальо Чакъров и Неделчо Михайлов.

Георги Градев отново атакува Гонзо и БФС

Специалистът по спортно право определи като магия способността на Гонзо да стопи 6,5 млн. лв. дълг без мач на националния отбор и без държавна подкрепа. Под публикацията на Градев се вижда и коментар на Стилиян Петров: "Ще ти вземат паспорта, ей". Двамата бяха част от екипа на Димитър Бербатов, но по-късно Градев избра да се отдели и бе издигнат като отделен кандидат за президент на БФС. Ето и какво гласи позицията на Георги Градев, споделена във Фейсбук:

Още: БФС: Не сме загубили окончателно делата срещу Младен Кръстаич за над 300 000 лева

"Фасадна промяна в БФС!

Гонзо твърди, че сменил 90% от кадрите в съюза. Само че зад “новата фасада” ясно се подават старите муцуни - Румян Вълков, Вальо Чакъров, Неделчо Михайлов и още десетки шефове на области и зони, заседнали по столовете си над 20 години.

Да, има млади хора. Но някой дава ли им право сами да взимат решения? Не. Те са просто изпълнители, които никой не слуша.

За година и половина тези “професионалисти” не се сетиха да напишат дори един процедурен правилник. Всичко още се администрира по телефона.

Липсва елементарна административна култура.

Всяка седмица клубове се оплакват от “професионализма” на БФС – само тази седмица са два!

Няма стратегия.

Няма план на хартия.

Няма отчетност.

БФС е влак без машинист!

Над 200 клуба чакат прием за редовни членове, но Гонзо и ко. ги държат настрана, за да не се стигне до конгрес и смяна на властта. Единственият приоритет е оцеляването на сегашното ръководство!

А междувременно, като истински “финансов магьосник” в стил “Лупи”, Гонзо “стопи” 6,5 млн. лв. дълг без нито един мач на националния отбор и без държавна подкрепа. Чудо невиждано!

Но държавна подкрепа няма и няма да има, докато професионалните клубове не се отделят в професионална лига. Вече година и половина този проект прашасва.

Докъде е стигнал БФС и българският футбол – ще видим още през септември след мачовете на националния."

Още: Напук на думите на Гонзо: БФС дължи пари на националите още от миналата година