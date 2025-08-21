Собствениците на Челси с интересна сделка за талант от Висшата лига

Консорциума BlueCo, който е собственик на английския Челси и френския Страсбург, е постигнал споразумение за покупката на млад халф от Висшата лига, съобщава спортният журналист Дейвид Орнстийн от The Athletic. Става дума за Хулио Енсисо, който играе за Брайтън, откакто бе привлечен за около 12 милиона евро през 2022 година. Сега парагваецът ще напусне клуба, за да продължи кариерата си другаде.

21-годишният халф първо ще играе във Франция

Групата, водена от американския милиардер Тод Бьоли, ще заплати около 20 милиона паунда, за да се сдобие с Енсисо. Парагваецът ще първо ще играе за Страсбург, а когато е решено, че е готов, ще се включи в състава на Челси.

ОЩЕ: Кражбата на трансферното лято! В последния момент Арсенал надцака най-големия си враг

В момента Енсисо лекува травма в коляното и претърпя операция. 21-годишният футболист прекара втората половина от миналия сезон под наем в Ипсуич, където изигра 13 мача, отбеляза 2 гола и даде 3 асистенции. Парагваецът не влиза в плановете на треньора на Брайтън Фабиан Хюрцелер за новия сезон.

Харченето на BlueCo

Собствениците на Челси и Страсбург вече похарчиха доста пари това лято. За състава на „сините“ бяха похарчени близо 280 милиона евро за 8 входящи трансфера, а за френския тим бяха отделени още 100 милиона евро за 10 покупки. BlueCo обаче действа умно на пазара, за да се справи с финансовите правила, а това постигат с много продажби. Двата клуба общо са си спечелили близо 300 милиона евро от напускащи футболисти.

ОЩЕ: Барселона влиза в битка с Челси за основен защитник на Интер