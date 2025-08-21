Войната в Украйна:

Премахват нови 24 „кални точки“ в София до края на годината

21 август 2025, 11:48 часа 350 прочитания 0 коментара
Премахват нови 24 „кални точки“ в София до края на годината

Столична община ще превърне 24 „кални точки" в облагородени градски пространства през 2025 г. Инициативата е част от цялостната политика на администрацията на Васил Терзиев за подобряване на качеството на въздуха и разширяване на зелената система в столицата и ще засегне 18 столични района. Средствата, които са предвидени за целта, възлизат на близо 1,3 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на общината.

ОЩЕ: Без „кални точки“ в зоните за платено паркиране в София

Мерки срещу мръсния въздух

Общата площ, която ще бъде облагородена, е над 8800 кв. м. Повече от 6800 кв. м от тези зони ще бъдат превърнати в над 450 паркоместа с настилка от бетонови елементи, които позволяват непрекъснат топло- и водообмен на почвата. Останалите 1950 кв. м ще бъдат оформени като зелени площи, което ще допринесе за намаляване на вторичното разпрашаване от неустроени терени.

Проектът предвижда и увеличаване на растителността в междублоковите пространства. Засаждането на близо 100 нови дървета и 5000 храста ще помогне за филтрирането на фините прахови частици (ФПЧ10) и въглеродния диоксид, като същевременно ще осигури по-добри условия за живот и по-приветлива среда в кварталите.

ОЩЕ: Изграждат три нови улици в "Малинова долина"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Благоустрояването на „калните точки" е само една от мерките в комплексния план на Столична община за справяне с мръсния въздух. Разширяване на зелената система – чрез облагородяване на кални точки и инвестиции в нови зелени площи.

В резултат на тези последователни политики, София отчете втора поредна година с нива на ФПЧ10 под допустимия максимум, определен от европейските норми. През 2024 г. броят на дните с превишение на средноденонощната норма е под 35 за всички измервателни станции в града. Това е особено важен показател, тъй като 2024 г. е референтна за решението на Европейската комисия от 2020 г. срещу България за неспазване на нормите за качество на атмосферния въздух.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Столична община чист въздух Васил Терзиев информация 2025
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес