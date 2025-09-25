Гърция демонстрира военновъздушната си мощ (ВИДЕО)

Гърция демонстрира военновъздушната си мощ по време на Дните на НАТО в Острава, Чехия, изпращайки изтребители M2000-5 от 114-то бойно крило на гръцките военновъздушни сили, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Събитието, проведено на летище „Леош Яначек“ на 20 и 21 септември, отбеляза 25-ата годишнина на ежегодното изложение, което тази година се фокусира върху въздушната мощ на съюзниците, модернизацията и по-тясното сътрудничество между членовете на НАТО. ОЩЕ: Апетит за F-35 и кой ще е пръв при Тръмп: Гърция и Турция преди срещата между Мицотакис и Ердоган