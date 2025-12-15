Мерц: САЩ са готови за обвързващи гаранции за сигурност за Украйна

САЩ са готови да поемат правни гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Договора за НАТО. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от "Новини.LIVE". Следвоенният мир за Украйна трябва да бъде осигурен с материални и правни гаранции от САЩ и Европа, подчерта германският канцлер Мерц, добавяйки, че съюзниците вече няма да повтарят "грешките от Минските споразумения".
Тези гаранции трябва да бъдат всеобхватни, отбеляза Мерц, добавяйки, че конкретното им съдържание ще бъде обсъдено по-късно: "В случай на ново нападение от страна на Руската федерация, Украйна ще може да се защити не само сама, но и с подкрепата на онези страни, които ще поемат задълженията".
Според канцлера европейците са предали на Русия своите предложения за предоставяне на гаранции за сигурност и "топката сега е в полето на Москва". Мерц призова Кремъл да покаже, че наистина иска мир и да се съгласи на пълно примирие с Украйна за коледните празници.
Вече има сигнали от украинска страна и от водещи страни от ЕС, че е възможно в крайна сметка да има споразумение между САЩ и Украйна как трябва да изглежда бъдещият мир. Но тепърва Русия ще трябва да бъде убедена, дори в крайна сметка Украйна и САЩ да постигнат разбирателство за Донбас. От американска страна също имало задоволство как вървели преговорите, твърди "Ройтерс" на база свои източници.
"Разговорите не са лесни, но са продуктивни", коментира украинският президент Володимир Зеленски и потвърди, че за съдбата на Донбас Украйна и САЩ са на различни позиции:
Zelensky after US talks: “Not easy, but productive.” He said Ukraine wants a dignified peace and noted that positions on territorial issues still differ. But there are no ultimatums from the US, he said. He added that a weapons co-production and export office will open in Berlin. pic.twitter.com/zgDPg1A33I— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2025
