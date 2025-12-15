В Черно море: Турция свали неизвестен дрон с F-16

Турското министерство на отбраната обяви, че е свален неизвестен дрон над Черно море. Това е станало с операция с изтребители F-16.

"Въздушна цел, приближаваща се към нашето въздушно пространство от Черно море, беше открита и наблюдавана като част от стандартните процедури. За да се гарантира сигурността на въздушното пространство, изтребители F-16 под командването на НАТО и националното командване получиха задачата да реагират. Въздушната цел беше определена като безпилотен летателен апарат (БЛА), който е неконтролируем. За да се избегнат потенциални негативни последици, той беше атакуван и свален в безопасна зона извън населени места", се казва в изявление на турското министерство на отбраната в социалната мрежа "Х".

Turkey’s Defense Ministry reports that an unidentified drone approaching its airspace over the Black Sea was shot down by an F-16. The UAV was deemed uncontrolled and destroyed in a safe zone away from populated areas to prevent any potential threat. pic.twitter.com/Nmg9TyM7lc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2025

Припомняме, че в турски териториални води наскоро бяха ударени с морски дронове два танкера, част от руския сенчест флот. Украйна официално потвърди, че това е нейна операция. Впоследствие единият танкер, "Кайрос", се отзова в България, при Ахтопол, като изглежда той беше докаран и буквално оставен от турски влекач в наши води, за да се превърне в български проблем.

