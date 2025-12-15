За пръв път от 88 години: Volkswagen затваря завод в Германия, за да гони светло бъдеще

Най-големият германски и европейски автомобилен производител Volkswagen затваря завод в Германия за пръв път от времето преди Втората световна война - 1937 година. Компанията затваря съоръжението си в Дрезден, по-известно като "Прозрачна фабрика" - автомобилен производител, комбиниран с публично изложбено пространство.

Още: Volkswagen спря производството в два германски завода

"Прозрачна фабрика" е открита през 2002 г. В продължение на 23 години тя е произвела около 200 000 превозни средства - от луксозния Phaeton до електрическия ID.3.

Затварянето идва на фона на икономически и енергийни кризи, както и на ожесточена конкуренция от Китай. Американските мита, наложени от Доналд Тръмп, също изиграха роля в решението.

От януари 2026 г. обектът ще бъде превърнат в изследователски кампус - и това показва визия за бъдещето. Проектът ще бъде разработен съвместно с Техническия университет в Дрезден, като ще се фокусира върху изкуствен интелект, роботика и полупроводникови технологии, уточнява Financial Times. Именно липсата на иновации и развойна дейност в достатъчен мащаб беше посочена в прочутия вече доклад на Марио Драги за бъдещето на ЕС като необходима критична промяна. Спрямо САЩ, европейските компании влагат над 2 пъти по-малко средства за иновации.

Още: Volkswagen спира свои заводи за електромобили в Германия