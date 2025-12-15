Любопитно:

Успешна мисия: Приключи операцията по придвижването на танкера "Кайрос" до Бургаския залив

Днес екипите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, съвместно с фирмата изпълнител BMF TUG Service, завършиха успешно буксировката на танкера „KAIROS“ с помощта на три влекача. Около 17.30 часа корабът достигна в крайната си точка и беше закотвен на определеното място в Бургаския залив. Там той не създава риск за безопасността и няма да пречи на корабоплаването в района.

В следващите два дни предстои да бъдат изчислени всички направени от държавата разходи за танкера от неговото навлизане в териториалните води на България до днес. Веднага след това сумата ще бъде предявена на корабособственика. Чак след заплащането ѝ той ще може да организира извеждането на кораба от българските териториални води.

Кризата с танкера

Танкерът бе поразен при украински удари с морски дронове Sea Baby край бреговете на Турция близо до Босфора. Заедно с него бе ударен и танкера "Virat". "Кайрос" се озова край българския бряг, след като турските власти са опитали да го изтеглят, но не са успели и така са го избутали в наши териториални води, обясни днес министърът на транспорта в оставка Гроздан караджов. е бил изтеглен на буксир от турски влекач в наши води. Заради това България изпрати запитване до Анкара защо и как корабът е оставен в българската част на Черно море, поискани бяха обяснения директно от посланика на югоизточната ни съседка. Турция обеща да провери случая, но посочи, че взаимоотношенията между танкера и влекача касаят частни фирми.

"Кайрос" е под санкции, тъй като е част от руския "сенчест флот", с който режимът на диктатора Владимир Путин избягва западните наказателни мерки. При атаката преди седмица Украйна порази още един кораб от "сенчестия руски флот" – Virat.

От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че няма замърсяване на Черно море с нефтопродукти. Всички стойности на водата край Ахтопол са в нормални нива.

Елин Димитров
