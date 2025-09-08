Гърция каза кога ще признае независима Палестина

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис заяви, че Атина ще признае палестинската държава, но когато настъпи точният момент. Изявлението му идва на фона на продължаващите в южната ни съседка протести срещу войната в Газа и в подкрепа на палестинския народ. Според Кириакос Мицотакис крайната цел на усилията в подкрепа на палестинския народ трябва да е съществуване на две държави в обстановка на сигурност. Още: И Австралия ще признае палестинска държава

Отношенията Гърция-Израел са стратегически

По време на пресконференция в Солун гръцкият премиер защити добрите отношения на страната му с Израел, като ги нарече“стратегически“. Атина обаче критикува Израел за начина по който провежда военната операция в Газа и създава "невъобразима човешка болка“. Според Мицотакис прекратяването на огъня трябва да бъде съпътствано от освобождаването на всички израелски заложници.

Още: До какво ще доведе признаването на независима Палестина: Отговорът от специален пратеник

В отговор на критиката от опозицията, която обвинява Атина в бездействие по отношение на Израел за спиране на огъня, Мицотакис потвърди, че правителството настоява за това в двустранни контакти с Тел Авив. Гърция води и активна политика в рамките на ООН, където участва като непостоянен член.

Според комунистическата партия правителството отчита силната вълна от антиизраелски настроения сред гърците с много демонстрации, както и с негативно отношение към израелските туристи.

Още: И Белгия е готова да признае независима Палестина