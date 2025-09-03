До какво ще доведе признаването на независима Палестина: Отговорът от специален пратеник

Признаването на Палестинската държава от водещите западни държави „би предизвикало спринт към двудържавното решение“ на конфликта. Това заяви ръководителят на палестинската мисия в Лондон, цитиран от Ройтерс и БТА. Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Белгия заявиха, че ще признаят палестинска държава на Общото събрание на ООН по-късно този месец, въпреки че Лондон може да спре процеса, ако Израел облекчи хуманитарната криза в разкъсаната от войната Газа и се ангажира с дългосрочен мирен процес.

Сигнален пистолет

Ходовете са предназначени да окажат натиск върху Израел да прекрати настъплението си в Газа и да ограничи изграждането на нови еврейски селища в окупирания Западен бряг, но някои се съмняват дали признаването няма да е чисто и просто символично.

„Мисля, че това ще бъде сигналният пистолет за това, което се надяваме да предизвика спринт към прилагането на двудържавното решение. Надяваме се на активна, ефективна и смислена роля от страна на Лондон“, заяви пред Ройтерс Хусам Зомлот, ръководителят на палестинската мисия в Лондон.

Израел, изправен пред глобално негодувание заради поведението си във войната в Газа, реагира гневно на жестовете за признание, заявявайки, че те ще възнаградят „Хамас“. Въоръжените бойци на палестинската групировка нападнаха общности в южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души, предимно цивилни, и вземайки 251 заложници в Газа, според израелските данни.

Зомлот заяви, че ходът на Великобритания е важен поради ролята ѝ в одобряването на „национален дом за еврейския народ в Палестина“ през 1917 г. Той каза, че не е твърде късно да се постигне двудържавно решение и че се надява, че инерцията, която се натрупва в ООН, ще накара Израел да премахне своите селища на Западния бряг.

„След като упражним достатъчен натиск, ви уверявам, че е абсолютно възможно“, допълни дипломатът

