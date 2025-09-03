Войната в Украйна:

До какво ще доведе признаването на независима Палестина: Отговорът от специален пратеник

03 септември 2025, 06:20 часа 205 прочитания 0 коментара
До какво ще доведе признаването на независима Палестина: Отговорът от специален пратеник

Признаването на Палестинската държава от водещите западни държави „би предизвикало спринт към двудържавното решение“ на конфликта. Това заяви ръководителят на палестинската мисия в Лондон, цитиран от Ройтерс и БТА. Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Белгия заявиха, че ще признаят палестинска държава на Общото събрание на ООН по-късно този месец, въпреки че Лондон може да спре процеса, ако Израел облекчи хуманитарната криза в разкъсаната от войната Газа и се ангажира с дългосрочен мирен процес.

Още: Конференцията за френско признаване на Палестина е отложена, но Макрон пак ядоса Нетаняху

Сигнален пистолет

Ходовете са предназначени да окажат натиск върху Израел да прекрати настъплението си в Газа и да ограничи изграждането на нови еврейски селища в окупирания Западен бряг, но някои се съмняват дали признаването няма да е чисто и просто символично.

Още: И Белгия е готова да признае независима Палестина

„Мисля, че това ще бъде сигналният пистолет за това, което се надяваме да предизвика спринт към прилагането на двудържавното решение. Надяваме се на активна, ефективна и смислена роля от страна на Лондон“, заяви пред Ройтерс Хусам Зомлот, ръководителят на палестинската мисия в Лондон.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Израел, изправен пред глобално негодувание заради поведението си във войната в Газа, реагира гневно на жестовете за признание, заявявайки, че те ще възнаградят „Хамас“. Въоръжените бойци на палестинската групировка нападнаха общности в южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души, предимно цивилни, и вземайки 251 заложници в Газа, според израелските данни.

Зомлот заяви, че ходът на Великобритания е важен поради ролята ѝ в одобряването на „национален дом за еврейския народ в Палестина“ през 1917 г. Той каза, че не е твърде късно да се постигне двудържавно решение и че се надява, че инерцията, която се натрупва в ООН, ще накара Израел да премахне своите селища на Западния бряг.

„След като упражним достатъчен натиск, ви уверявам, че е абсолютно възможно“, допълни дипломатът

Още: Миланович иска хърватското правителство да признае Палестина

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Палестина война Израел Палестинска държава
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес