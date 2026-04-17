Войната в Украйна:

Хакери ужилиха руска криптоборса с над милиард рубли, Москва обвини Запада

17 април 2026, 2:02 часа
Руска борса за криптовалута бе ужилена с над 1 млрд. рубли. Хакната е била криптоборсата Grinex, която е под санкции заради войната в Украйна. От Grinex обявиха, че става въпрос за „целенасочена атака на западните специални служби“. В резултат на хакването са откраднати над 1 млрд. рубли, работата на борсата е спряна, заявиха администраторите.

„Цифровите следи и характерът на атаката свидетелстват за безпрецедентно ниво на ресурси и технологии, достъпни изключително за структури на неприятелски държави. Според предварителни данни атаката е била координирана с цел нанасяне на пряка вреда на финансовия суверенитет на Русия“, заявиха от компанията.

Официален, но неназован представител на криптоборсата заяви, че организацията от самото начало на съществуването си се е сблъсквала с атаки – системни опити да се ограничи изтеглянето на криптовалута извън границите на ОНД, борсата е била включена в санкционни списъци, криптопортфейлите са били целенасочено маркирани, а транзакциите са били блокирани.

Предполага се, че хакерите са обменили всички откраднати средства за токени Tron (TRX) и са ги събрали на един адрес, чийто баланс в момента възлиза на 45,9 млн. TRX или около 15 млн. щатски долара, което е над 1 млрд. рубли.

Grinex се превърна в заместник на борсата Garantex, която през март 2025 г. бе обвинена от Министерството на финансите на САЩ в пране на пари и нарушаване на санкционния режим. В резултат на това под санкциите на САЩ попадна и Grinex.

Елин Димитров Отговорен редактор
