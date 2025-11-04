Данните от телефоните на милиони потребители са били откраднати

Данните от телефоните на милиони потребители в Белгия са откраднати и обявени за продажба от посредници, като сред засегнатите са настоящи и бивши високопоставени служители на институциите на ЕС, съобщиха местни медии, пише БТА. Данните са анонимни, но при проверка по номерата на известни висши фигури в европейските институции се установява, че те са в списъците.

Уточнява се, че подобни данни позволяват трайно проследяване на местоположението на потребителя, а това създава заплахи за неговата сигурност и за безопасността на организацията, където работи.

Засегнати са също големи дружества в Белгия, заети с дейности в чувствителни области. Говорител на Европейската комисия е заявил по този повод, че са предприети допълнителни мерки за защита на нейните служители и са разпратени предупреждения към останалите европейски институции.

С фишинг започват 60% от кибератаките, показват данните на Европейската комисия по повод започващия месец на киберсигурността. Фишингът е най-често срещаният начин, използван от хакерите, за да преодолеят защитите на електронните устройства и да се опитат да придобият информация или достъп до електронни системи. Фишингът се среща под различни форми, от имейли, които подвеждат потребителите да предоставят чувствителни данни, до фалшиви сайтове, създадени за събиране на данни.