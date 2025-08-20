Войната в Украйна:

Хървати започнаха да гонят туристите: Пречели им да живеят

20 август 2025, 11:47 часа 191 прочитания 0 коментара
На остров Ошляк в Хърватия започна съпротивително движение срещу туристите, които пристигат на острова и влизат в дворовете и къщите на местните жители, предаде регионалната телевизия Ен1. Жители на малкия остров близо до Задар вече са прогонили няколко туристически лодки. През уикенда те проведоха протестен митинг и заявиха, че им е омръзнало от туристи. Местните жители твърдят, че многобройни туристи влизат в дворовете им, разхождат се в градините, берат зеленчуци и нарушават обществения ред.

„Тези лодки идват напълно незаконно и нелегално в защитена зона, а ние сме само на две крачки от Националния парк (Телашчица – бел. ред.)“, каза пред хърватското издание „24 сата“ Миховил Валчич, който заедно с други жители на острова е попречил на редица гости да слязат на него.

„Върхът беше, когато непознат влезе в къщата ни онзи ден и попита къде е тоалетната“, каза местна жена от острова, който има по-малко от десет жители през зимата и пет пъти повече през лятото.

Местните твърдят, че са имали две срещи с окръжната управа и пристанищната администрация и са искали да има регулация на пристигането на туристи.

„През сезона през този малък остров преминават до хиляда души на ден и това оказва голям натиск върху жителите“, потвърждава кметът на местната община Юре Брижич.

Хърватското министерство на опазването на околната среда и зеления преход обаче твърди, че няма практика да се издава заповед за забрана на чужденци да идват на острова.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Туризъм Хърватия информация 2025
