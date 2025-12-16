Войната в Украйна:

С указ Тръмп обяви фентанила за оръжие за масово унищожение

16 декември 2025, 06:10 часа 226 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който обяви фентанила за оръжие за масово унищожение. Това е ход, който рязко разширява правомощията на правителството на САЩ да се бори със синтетичния опиоид, обвиняван за десетки хиляди смъртни случаи от свръхдоза в Америка всяка година, предаде Ройтерс. Определянето, безпрецедентно за наркотик – показва намерението на Тръмп да третира фентанила не просто като криза в общественото здраве, а като заплаха за националната сигурност, сравнима с войната с химическо оръжие.

Фентанилът - химическо оръжие за масово унищожение

Снимка: iStock

Това дава възможност на Пентагона да подпомага правоприлагащите органи и позволява на разузнавателните агенции да използват срещу наркотрафикантите инструменти, които обикновено са запазени за противодействие на разпространението на оръжия.

„Официално класифицираме фентанила като оръжие за масово унищожение – каквото той е“, каза Тръмп на събитие в Белия дом в чест на военнослужещи, натоварени да помагат в охраната на южната граница на САЩ с Мексико. „Те се опитват да надрусат страната ни“, допълни той.

„Нелегалният фентанил е по-близо до химическо оръжие, отколкото до наркотик“, се казва в указа на Тръмп.

Обявяването от Тръмп по-рано тази година на наркокартелите за чуждестранни терористични организации отвори вратата за военни действия срещу тях. От началото на септември САЩ са нанесли повече от 20 удара по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик, в Карибско море и Тихия океан, като са били убити над 80 души.

Междувременно, в Япония има нова виртуална мода - местни влогъри се подиграват на американците заради фентанила:

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
