Тръмп съди BBC за 10 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заведе дело срещу BBC за клевета заради редактирани откъси от реч, които създават впечатление, че е насочил свои поддръжници да щурмуват Капитолия във Вашингтон, съобщи Ройтерс. Тръмп обвини британската обществена медия, че го е оклеветила, като е съшила части от реч от 6 януари 2021 г., включително пасаж, в който казва на поддръжниците си да тръгнат към Капитолия, и друг, в който казва „борете се с всички сили“. Пропуснат е откъс, в който той призовава за мирен протест.

Какво твърди в иска си Тръмп?

Снимка: Getty images

В иска се твърди, че BBC е оклеветила Тръмп и е нарушила закон на щата Флорида, който забранява подвеждащи и нелоялни търговски практики. Той иска по 5 млрд. долара обезщетение за всяко от двете обвинения в иска.

BBC се извини преди време на Тръмп, призна грешка в преценката си и е посочи, че монтажът е създал погрешното впечатление, че той е отправил пряк призив за насилствени действия. Медията обаче заявява, че няма правно основание да бъде съдена.

Тръмп заявява в иска си, подаден вчера във федерален съд в Маями, че BBC въпреки извинението си „не е показала реално разкаяние за неправомерните си действия, нито е направила значими институционални промени, за да предотврати бъдещи журналистически злоупотреби“.

BBC се финансира чрез задължителна лицензионна такса за всички телевизионни зрители, което според британски юристи може да направи евентуално изплащане на обезщетение на Тръмп политически деликатно.

