"Русия е нашата сила": Депутат от партията на Путин прати жена си да роди в Чили за паспорт (ВИДЕО)

"Искахме детето да се роди в САЩ, но решихме в Чили, защото чилийският паспорт е силен". Съпругата на депутат от "Единна Русия", партията на руския диктатор Владимир Путин, отлетя за Латинска Америка, за да роди – съпругът ѝ плати полета в бизнес класа.

Любов Дорожкина (Марченко), съпругата на депутата от "Единна Русия" от Толяти и председател на местния комитет по градско развитие Александър Дорожкин, сподели в Instagram, че тя и съпругът ѝ искат детето им да е роди в друга държава, избирайки между САЩ, Канада и Чили.

"Имахме опции детето да се роди в САЩ - Маями, и Канада, но решихме в Южна Америка, в Чили, по много причини: чилийският паспорт позволява безвизово пътуване до много страни. Освен това икономиката е много силна, а нивото на престъпност е ниско", казва съпругата на руския депутат във видеоклип:

Според чилийското законодателство дете, родено в страната, автоматично получава гражданство, което позволява безвизово влизане в страни от Шенгенското пространство, САЩ, Канада, Япония и повече от 170 други държави. Към 2025 г. 78 държави предлагат безвизово пътуване на руснаци. Други 44 държави издават визи при пристигане.

Дорожкина споделя, че съпругът ѝ е платил полета ѝ в бизнес класа до Чили, когато е била бременна в осмия месец. Самият Дорожкин публикува редовно патриотични публикации в профилите си в социалните мрежи, заявявайки, че "Русия е нашата родина, нашият дом, нашата сила и вдъхновение. На този ден е особено важно да помним единството, взаимопомощта и отговорността за бъдещето"

Регионалният клон на "Единна Русия" заяви, че ще проведе разследване срещу депутата. "Статутът на депутат налага на член на партията неизречено задължение да бъде пример за разумна скромност – както в личен аспект, така и в семейно естество", оповести регионалният клон на партията за Самарска област.

Любов Дорожкина се извини за публикацията си и обяви, че се е върнала в Толяти, като затвори страницата си във "ВКонтакте", съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

