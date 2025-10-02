Хърватия изтегли баклавата от пазарите си

Хърватският държавен инспекторат изтегли от пазара словенска баклава от пазарите си. Причината са повишени нива на пестицида хлорпирифос-етил в брашното, използвано в производството, съобщи хърватската медия "Индекс".

"Този продукт не отговаря на Регламента на ЕС относно максимално допустимите нива на остатъци от пестициди във или върху храни и фуражи от растителен и животински произход. Уведомлението се отнася изключително за продукта с горепосочените данни", се посочва в съобщението на хърватския контролен орган по храните. ОЩЕ: По какво гръцката баклава се различава от турската?