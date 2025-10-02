Войната в Украйна:

02 октомври 2025, 14:59 часа 372 прочитания 0 коментара
Хърватия изтегли баклавата от пазарите си

Хърватският държавен инспекторат изтегли от пазара словенска баклава от пазарите си. Причината са повишени нива на пестицида хлорпирифос-етил в брашното, използвано в производството, съобщи хърватската медия "Индекс".  

"Този продукт не отговаря на Регламента на ЕС относно максимално допустимите нива на остатъци от пестициди във или върху храни и фуражи от растителен и животински произход. Уведомлението се отнася изключително за продукта с горепосочените данни", се посочва в съобщението на хърватския контролен орган по храните. ОЩЕ: По какво гръцката баклава се различава от турската?

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
