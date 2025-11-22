Тръмп призна, че изнудва по-слабия - пак каза на Зеленски, че "няма карти" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп вече даде краен срок на Володимир Зеленски да подпише 28-точковия мирен план на САЩ, а именно до Деня на благодарността в Щатите, 27 ноември. Украинският президент отвърна, че се е заклел да защитава суверенитета на Украйна, когато е встъпил в длъжност, и или Киев ще продължи да отстоява този суверенитет, достойнството и свободата си, или ще загуби един от най-важните си партньори. Изявлението му дойде на фона на заплахата от САЩ, че ще спрат сателитна и разузнавателна информация като военна помощ за украинската армия, ако не се стигне до желаното от Тръмп развитие. А след това републиканецът отговори в Белия дом с припомняне на една стара своя реплика към Зеленски.

Доналд Тръмп бе попитан от репортер как ще коментира заплахата си, ако Зеленски не приеме сделката, при което републиканецът отвърна: "В даден момент той ще трябва да приеме нещо. Помните ли, че в Овалния кабинет преди не толкова дълго време казах: "Вие нямате картите". Аз наследих тази война, тя никога нямаше да се случи (в мой мандат - бел. ред.). Мисля, че той трябваше да направи сделка преди една година, преди две години - най-добре щеше да е да не започва войната, но тогава президентът (на САЩ) не бе правилният", твърди Тръмп, повтаряйки отново тезата си, че заради Джо Байдън има война в Украйна, не главно заради империалистическите амбиции на диктатора Владимир Путин.

Reporter: The suggestion you made was that if Zelensky doesn't accept the deal, the US will pull back its support for Ukraine.



Trump: At some point he's gonna have to accept something. You remember right in the Oval Office I said, "You don't have the cards." pic.twitter.com/REw1kHyAci — Clash Report (@clashreport) November 21, 2025

Що се отнася до израза "Нямате картите", той бе отправен към Зеленски в края на февруари в Овалния кабинет, където избухна прословутия скандал на украинския лидер с вицепрезидента Джей Ди Ванс.

"Ще трябва да я хареса (сделката - бел. ред.). Ако не я хареса, те просто ще трябва да продължат да се сражават, предполагам", допълни Доналд Тръмп по адрес на Володимир Зеленски.

‼️Trump said that Zelensky will have to “love the deal” proposed by the United States and reminded that the Ukrainian president has no cards to play pic.twitter.com/v5xJif23D2 — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2025

Припомняме, че мирният план, изготвен от пратеника на САЩ Стив Уиткоф, вероятно под влиянието на ръководителя на Русия фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, се счита от западни и украински официални лица и анализатори като капитулация на Украйна.