Отбор от Формула 1 обяви шокираща оферта да открадне действащия шампион от Ред Бул

Един от отборите във Формула 1 проявява интерес към суперзвездата на Ред Бул Макс Верстапен. 28-годишният нидерландец вече си е осигурил място в богатата история на спорта, след като спечели четири световни титли поред. Въпреки че се сблъсква със сериозни трудности през настоящия сезон, той успява да притисне пилотите на Макларън - Ландо Норис и Оскар Пиастри. С оставащи само три състезания в текущата кампания, Верстапен има малък шанс да защити титлата си, тъй като изостава от Норис с 49 точки.

Нов кандидат за подписа на Верстапен

През последните няколко месеца Верстапен постоянно е свързван с напускане на Ред Бул, поради опасения, че отборът от Милтън Кейнс няма да може да отговори на амбициите на нидерландеца. Самият той обаче потвърди по-рано през годината, че ще кара за отбора и през 2026 г. Поглеждайки напред, бъдещето на Верстапен в Ред Бул след 2026 г. остава несигурно, а един от отборите обяви интерес към подписване на договор с четирикратния световен шампион.

Позната фигура иска Верстапен в новия си отбор

Говорейки по време на представянето на проекта им, шефът на Ауди (понастоящем Заубер) Джонатан Уитли заяви интереса си към Верстапен. Според Racing News 365, британецът, който е работил с Верстапен в Ред Бул, е казал: "Да, искам Макс Верстапен да кара нашата кола. Какъв шеф на отбор бих бил, ако не исках това? Имам щастието да съм приятел с Макс от дълго време, както и с баща му Йос и мениджъра му Реймънд."

Уитли обаче заяви, че Ауди няма да успее да привлече Верстапен в отбора толкова рано в своето приключение във Формула 1. Той добави: "Такова приятелство се развива, защото винаги си честен и никога не предаваш доверието, което си изградил. Но не мисля, че това е достатъчно в момента, за да свържеш директно Верстапен с място във Формула 1 в Ауди." Преди 2026 г. бе потвърдено, че Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето ще карат за тима. Както е известно, Формула 1 ще навлезе в нова ера от 2026 г., тъй като се предвижда въвеждането на нови правила. Говорейки за следващата година, Верстапен заяви, че има много въпросителни около болидите: "За следващата година има толкова много въпросителни по отношение на болида, двигателя, освен налагането на две спирания, така че има много неизвестни."

