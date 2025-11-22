Предложеният от САЩ мирен план разтревожи европейските лидери, а обявеният срок за решение - 27 ноември 2025 г. създава и усещане за натиск и безизходица. На 22 ноември 2025 г. американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че всеки план за спиране на войната в Украйна трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни, съобщи Reuters. Същевременно той допълни, че е „фантазия“ да се смята, че Украйна може да победи, ако САЩ дадат на Киев повече пари или оръжия или наложат повече санкции срещу Русия. Ето какви са коментарите във водещите западни медии към настоящия момент.

The ​​Telegraph

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин поискаха украинският президент Володимир Зеленски да се съгласи с техния „мирен план“ до 27 ноември или рискува поражение. Според The ​​Telegraph, Тръмп смята този краен срок за „подходящ“ и заплаши да прекрати помощта на САЩ за Украйна, ако искането не бъде изпълнено. Путин заяви, че „Украйна и нейните европейски съюзници“ все още „мечтаят“ да победят Русия на бойното поле и обяви, че войските му ще завземат нови територии със сила:

„Ако Киев не желае да обсъжда предложенията на президента Тръмп и откаже да го направи, тогава както той, така и европейските войнствени подстрекатели трябва да разберат, че събитията, които се случиха в Купянск, неизбежно ще се повторят в други ключови райони на фронта.“

Бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен заяви, че „отсъствието“ на Обединеното кралство и Европа от преговорите по този „мирен план“ ще доведе до „капитулация“ на Киев.

Междувременно 32 национални посланици на НАТО, както отбелязва изданието, са били на посещение във финландска Лапландия, където са се наслаждавали на сауна и са се гмуркали в ледената река Кеми, когато е бил обявен „мирният план“, допълва изданието. По думите на един от служителите европейските страни не са били информирани за съдържанието на „мирния план“ на президента на САЩ и са научили всичко от медиите. Изданието отбелязва, че нито един политик в Европа не е подкрепил „мирния план“ между САЩ и Русия. Всички те отбелязват, че решаването на съдбата на Украйна без нейно участие е погрешно.

Журналистите отбелязват, че дори приятелят на Тръмп, лидерът на партията Reform UK, Найджъл Фараж, е заявил, че „мирният план“ е неприемлив.

Reuters

Украйна е изправена пред едно от най-трудните решения в цялата война. Президентът Володимир Зеленски предупреди, че страната рискува да загуби или достойнството и свободата си, или подкрепата на Вашингтон, ако отхвърли американския мирен план, който на практика затвърждава ключови руски искания, съобщава Reutes. В коментар за Fox News президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Киев трябва да приеме плана тази седмица. По-късно той каза пред репортери: „Той (Зеленски - УНИАН) би трябвало да го хареса, а ако не го хареса... тогава те просто трябва да продължат да се борят, предполагам.“

Документът от 28 точки изисква Украйна:

да отстъпи територия: Русия получава де факто контрол над Луганск, Донецк и Крим;

да замрази фронтовата линия в Херсон и Запорожието;

да създаде демилитаризирана зона;

да се оттегли окончателно от членството в НАТО;

ограничаване на армията до 600 000 войници;

приемане на постепенното премахване на санкциите срещу Русия и завръщането на Москва в Г-8;

съгласие замразените руски активи да отидат в инвестиционен фонд, печалбите от който също ще бъдат от полза за Вашингтон.

Bloomberg

Европейските лидери се опитват да спечелят на Украйна повече време, след като администрацията на Доналд Тръмп определи строг краен срок следващия четвъртък за приемането на 28-точков мирен план, който Киев и западните му партньори смятат за фактическа отстъпка на Русия, коментира Bloomberg. Президентът Володимир Зеленски, заедно с лидерите на Франция и Германия, проведоха разговори, за да определят дали крайният срок е истински ултиматум или просто елемент на натиск.

Германският канцлер Фридрих Мерц разговаря с Доналд Тръмп и обяви, че консултациите ще продължат на ниво съветници по националната сигурност, включително с Марко Рубио, който е и държавен секретар. Рубио вече заяви, че планът „не е окончателен документ“, а идея, предназначена да „генерира нови подходи“.

В същото време президентът на САЩ намекна за възможността за отлагане, казвайки пред Fox News Radio, че крайният срок може „да се премести напред, ако всичко върви добре“.

Решаващо значение

Според източници, европейското внимание сега се измества към задкулисните преговори на Г-20 в Йоханесбург, където ще се опитат да се споразумеят за обща позиция и да настояват за промяна в плана.

Експерти предупреждават, че американското предложение може да подкопае всички усилия на ЕС за разработване на единна линия по отношение на Украйна. „Този ​​план връща европейските усилия в изходна точка и връща всички в изходна точка“, отбеляза Рейчъл Рицо от Европейския център на Атлантическия съвет.

Друг европейски представител отбеляза, че Украйна, въпреки натиска, продължава да нанася удари дълбоко в Русия и да отстоява позициите си, дори когато новите санкции на САЩ вече влизат в сила. Европа се надява, че ситуацията ще повтори предишните кръгове на натиск от страна на Тръмп, когато той се оттегли след съпротивата на Киев и неговите съюзници.

Експертът от Харвардския университет Меган О'Съливан отбеляза: "Очакването подобно предложение да бъде договорено преди четвъртък е немислимо."

На 21 ноември 2025 г. украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е разговарял близо час с вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс и министъра на армията Дан Дрискол, които са били в Киев.

Републиканците са против

Междувреммено няколко високопоставени представители на републиканците разкритикуваха предложението на Тръмп. Сенатор Роджър Уикър заяви: „Украйна не трябва да бъде принуждавана да предаде земите си на един от най-жестоките военнопрестъпници в света.“ Неговият колега Мич Макконъл добави: „Ако съветниците на президента са по-фокусирани върху умилостивяването на Путин, отколкото върху постигането на истински мир, Тръмп се нуждае от нови съветници.“

Снимки: Getty images