Страна, представила се по-зле от България, има шанс да се класира на Мондиал 2026

Българският национален отбор по футбол за пореден път ще пропусне Световното първенство. "Лъвовете" завършиха групата си от световните квалификации на последната позиция, след като завоюваха едва 3 точки, дошли в последния мач. Тимът ни допусна пет поражения в група с Испания (0:3, 4:0), Турция (1:6, 2:0) и Грузия (3:0), но все пак успя да измъкне победа в последния си двубой срещу "кръстоносците", който спечели с 2:1.

България се "успокои" със слабото представяне на Швеция

Мнозина се отчаяха от състоянието на "лъвовете", но имаше хора, които погледнаха с оптимизъм към ситуацията. "Успокоението" дойде от друг национален отбор, който е изпълнен със звезди, но се провали гръмко в световните квалификации. Става въпрос за Швеция, която спечели само 2 точки от шестте си мача срещу Косово, Словения и Швейцария. Въпреки това скандинавската страна все още има шанс да се класира на Мондиал 2026.

В момента шведският отбор е воден от двама от смятаните за най-добри нападатели във Висшата лига - Александър Исак и Виктор Гьокереш. Въпреки това тимът отбеляза едва четири попадения. Таранът на Ливърпул беше пощаден от най-тежките критики на шведските медии при поражението от Швейцария през октомври, но отборът на Греъм Потър достигна ново дъно, когато загуби у дома от страната, класирана на 91-во място в света (с 59 места по-ниско от скандинавския отбор). Загубата от Косово остави Швеция на дъното на група "Б" на УЕФА с едва една точка от четири мача. Последвалия разгром с 4:1 от Швейцария потвърди факта, че шведите няма да се класират за Мондиала през групата. Но те ще получат още един шанс.

Как Швеция все още може да се класира за Мондиал 2026?

УЕФА предоставя допълнителни места в плейофите въз основа на представянето в Лигата на нациите на УЕФА. Четирите най-добри победители в групите на Лигата на нациите, които не са завършили на първите две места в своята квалификационна група за Световното първенство, получават място в плейофите. Швеция спечели група C1 по-рано през годината и се класира за Лига Б. Така общата класация на Лигата на нациите Швеция е на трето място от най-добрите отбори като победител в групата. Тъй като страната е класирана толкова високо, тя си гарантира място в плейофите, независимо от представянето си в квалификациите. Дори и с 0 победи и ужасна форма, Швеция все пак ще участва в плейофите за Световното първенство, защото Лигата на нациите ѝ дава резервен път.

