Предлагат на Реал Мадрид 200 милиона евро за една от звездите на Шаби Алонсо

През последните дни бъдещето на една от големите звезди на Реал Мадрид в клуба е сред най-коментираните теми в световния футбол. Става въпрос за Винисиус Жуниор, с когото "кралете" не могат да се споразумеят за нов договор, а нивото му на терена е далеч под очакванията. Бразилецът има договор до 2027 г., но не е сигурно, че ще има сигурно бъдеще на "Бернабеу" под ръководството на Шаби Алонсо. Както е известно, двамата не са в най-добри отношения и се говори, че футболстът е готов да напусне само заради треньора.

Винисиус все по-близо до изхода на "Бернабеу"

Винисиус няма гаранция, че ще бъде титуляр при Шаби Алонсо, към когото той изрази гнева си, след като беше сменен по време на Ел Класико. След като вдигна ръце от разочарование, той изглеждаше, че заплашва да напусне "лос бланкос". Според свидетели той разневен е казал: "Винаги аз. Напускам отбора. По-добре е да си тръгна."

От Англия готвят колосална оферта за бразилеца

Инцидентът се случи миналия месец, но Винисиус продължава да бъде свързван с напускане. Няколко дни по-късно пък германското издание "Билд" съобщи, че ръководството на Реал е решило да продаде бразилеца още това лято. След това медиите в Испания и по-специално "Fichajes" гръмнаха с новината, че Манчестър Юнайтед се опитва да привлече 25-годишния национал на "селесао". Говори се, че на "Олд Трафорд" вярват, че Винисиус е способен да запали нова ера и да поеме лидерска роля, като клубът е готов да отправи оферта от 176 милиона паунда (200 милиона евро), която считат за дългосрочна стратегическа инвестиция.

Ливърпул и Челси също следят ситуацията

Следва да се отбележи обаче, че такава сделка би била изключително трудна за Манчестър Юнайтед, като се имат предвид финансовите средства, които тя изисква, и фактът, че през лятото клубът плати 200 милиона лири за нови попълнения. Челси също бе свързван с Винисиус напоследък, но експертът по трансфери Фабрицио Романо отхвърли тези слухове, твърдейки, че структурата на заплатите на "сините" означава, че те няма да направят такава стъпка.

Друг гранд от Острова също след изкъсо ситуацията около миналогодишния подгласник за "Златната топка". Според информация отново на "Fichajes" Ливърпул е готов да извади сериозна сума за Винисиус и да се възползва от напрежението на "Бернабеу". Мърсисайдци обаче плануват далеч по-малко от Манчестър Юнайтед.