Токът в Русия става проблем по места: нови украински атаки с дронове срещу подстанции (ВИДЕО)

През нощта на 21 срещу 22 ноември руската противовъздушна отбрана е свалила 69 дрона над страната и над окупирания Крим - 16 безпилотни летателни апарата над Ростовска област, по 15 над Самарска и Саратовска област, 13 над Крим, по 3 над Волгоградска и Курска област, 2 над Воронежка област, по 1 над Белгородска и Брянска област. Жители на анексирания Крим съобщиха за експлозии.

В Telegram канали се появи видеоклип, за който се твърди, че показва един от един от ударите. Руската опозиционна медия ASTRA определи местоположението на кадрите и стигна до заключението, че те запечатват момента на атака срещу електроразпределителна подстанция в град Красноперекопск, намираща се на улица „Северная“ № 14. Подстанцията „Красноперекопск“ с напрежение 220 kV е основна подстанция на високоволтовата мрежа, чрез която се осъществява преносът и разпределението на ток в целия Северен Крим.

В близост се намира друга подстанция с напрежение 220/6 kV, която е подстанция на завод в Красноперекопск.

Атака в Самарска област

В Самарска област също имаше взривове. Двама души са загинали и двама са ранени при атака с дрон в град Сизран там, съобщи местният губернатор. Нападението е било насочено срещу горивни и енергийни съоръжения. Местни жители са съобщили пред ASTRA, че е бил атакуван нефтопреработвателният завод в Сизран.

Удар по подстанция в Курска област

Електрическа подстанция беше атакувана от украинските въоръжени сили и в град Рилск в Курска област, в резултат на което около 3000 клиенти са останали без ток, съобщи местният губернатор Александър Хинщейн. "Украинските въоръжени сили извършиха целенасочен удар по подстанция в микрорайона Боровски в град Рилск. Атаката унищожи две котелни. Около 3000 клиенти останаха без ток. Според предварителна информация няма жертви", написа той в Telegram.

Overnight drone strikes hit multiple targets in occupied Crimea, Saratov, Syzran, and Kursk region. Explosions were reported near a refinery in Syzran with casualties, and a power substation in Crimea and Rylsk was hit, cutting power to 3,000. Russia claims it downed 69 drones. pic.twitter.com/2yiWoya5o6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 22, 2025

