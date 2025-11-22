Студио Actualno:

Русия - удобната пералня за крадени коли

22 ноември 2025, 11:49 часа 311 прочитания 0 коментара
Русия - удобната пералня за крадени коли

В Русия е в ход схема за кражба на коли от Европа и преминаването им през окупирани украински територии за получаване на „чисти“ документи. Това съобщи изданието „Известия“, позовавайки се на източник от индустрията за автомобилна сигурност. Автомобилите се крадат в Европа и Украйна, след което се транспортират до окупираните територии на Луганска и Донецка области, където е в сила „опростена процедура за проверка“. След това автомобилите се пререгистрират на фиктивни руски граждани с „честни“ документи.

The Guardian: Американски генерали отиват в Москва

Пререгистриране

„Тъй като хората могат да пререгистрират автомобил (регистриран в Украйна) на свое име и да го регистрират в Русия без никакви митнически процедури, крадците на автомобили обикновено нямат проблеми“, каза източник на „Известия“. След това автомобилите се транспортират до Ростов на Дон, където се регистрират на името на купувача. Според документите лицето изглежда е първият собственик на автомобила, тъй като проверката в базата данни няма да разкрие информация за международната история на превозното средство.

Още: Токът в Русия става проблем по места: нови украински атаки с дронове срещу подстанции (ВИДЕО)

База данни

Световните медии за мирния план на САЩ: Русия получава всичко, Украйна е пред най-тежкия си избор (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Базата данни за кражби на превозни средства от Европа се актуализира нередовно и не от всички страни от ЕС. Например, Полша, Естония, Латвия и Литва на практика отказаха да сътрудничат с руските правоохранителни органи. Основният поток от превозни средства, откраднати в Европа, обаче преминава през Полша към Украйна и се контролира от членове на украински организирани престъпни групировки“, обясни Валентин Становов, експерт по организирана престъпност и пенсиониран полковник от полицията. Проблеми с превозното средство могат да възникнат едва след няколко години, ако информацията за кражбата бъде докладвана на Интерпол.

Нахалството на Русия е безгранично - и планът "капитулация на Украйна" не ѝ харесва (ОБЗОР-ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Русия кражба на коли война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес