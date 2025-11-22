Проститутки в Бъкингамския дворец: На принц Андрю хич не му е пукало

Братът на крал Чарлз III - принц Андрю, водил секс работнички в Бъкингамския дворец и е прекарвал време с тях в личните си покои. Пол Пейдж, бивш охранител на британското кралско семейство, разказва за това пред "Daily Mirror". Пейдж е осигурявал охрана на членовете на кралското семейство от 1998 до 2004 г. Според него, по време на една от смените му, на охраната е било наредено да пусне такси в двора без проверка. Въпреки това, служителите на реда са спрели колата. В таксито охранителите видели Андрю и две жени с къси поли и блузи с дълбоки деколтета.

Както Пейдж си спомня, те се кикотели с принца и изглеждали пияни. В крайна сметка били допуснати вътре. Колегите на Пейдж твърдeли, че Андрю е пристигнал с проститутки. Жените напуснали двореца само час по-късно. Охраната искала да ги последва, но те били придружени от самия принц. Той завел жените до Бъкингамския портал и стоял с тях на бордюра около 10 минути, преди да ги качи в такси. Според Пейдж това е било грубо нарушение на кралския протокол. "Всеки можеше да го види", обясни той.

Сексът и принцът

Снимка: Getty Images

Андрю е преследван от години от обвинения в сексуално насилие над непълнолетни момичета. Най-шумният скандал от този род е свързан с американката Вирджиния Робъртс-Джуфре, която твърди, че на 17 години е била принудена да прави секс с принца. За да избегне разпит под клетва, Андрю се съгласява да ѝ плати 12 милиона паунда. Мнозина смятат, че по този начин той на практика признава вината си.

Заради скандала принцът е отстранен от задълженията си като висш член на кралското семейство и по-късно е лишен от повечето си титли и рангове. Преди публикуването на мемоарите на Робъртс-Джуфре, принцът доброволно се отказва от херцогството си, припомня БГНЕС.