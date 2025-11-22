Спорт:

Кризата се задълбочава: Уточниха броя на отвлечените ученици в Нигерия

22 ноември 2025, 11:58 часа 232 прочитания 0 коментара
Над 300 са учениците от католическо училище в северния нигерийски щат Нигер, които бяха отвлечени на 21 ноември 2025 г. от въоръжена банда, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на Нигерийската християнска асоциация (НХА). По-ранните съобщения бяха за 215 отвлечени деца. Отвлечени са и 12 преподаватели. Според данни на същата асоциация, цитирани от Франс прес, похитените ученици и учители са общо 315.

Окончателно преброяване

Броят е променен „след проверка и окончателно преброяване“, се казва в изявление на председателя на клона на НХА в щата Нигер - Булус Даува Йохана, който посети училището, предаде БТА.

Отвличането от училище в изолираната общност Папири в щата Нигер бе извършено четири дни след като 25 ученици бяха отвлечени при подобни обстоятелства в град Мага в съседния щат Кеби.

Отговорност

Засега никоя групировка не е поела отговорност за отвличанията, а властите заявиха, че тактически екипи са били разположени заедно с местни ловци доброволци, за да спасят децата. Според анализатори местните престъпни групи често взимат на прицел училища, пътници и жители на отдалечени села, за да искат откуп. Според властите извършителите са предимно бивши скотовъдци, които са вдигнали оръжие срещу земеделските общности в борба за ограничените ресурси.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Нигерия отвлечени ученички отвлечени деца
