22 ноември 2025, 10:22 часа 349 прочитания 0 коментара
The Guardian: Американски генерали отиват в Москва

Група американски генерали, водени от САЩ Дан Дрискол, отговарящ за развитието на американската армия, на ниво „министър“, вероятно скоро ще посетят Москва, за да обсъдят мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи The Guardian, позовавайки се на американски източници. Изданието не предоставя никакви потенциални подробности за евентуалното посещение, като отбелязва само, че то може да се проведе в края на следващата седмица.

Делегацията

Делегация, водена от Дрискол, официално представи плана на украинския президент Володимир Зеленски в Киев на 20 ноември. По-рано днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че всеки план за спиране на войната в Украйна трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни, съобщи Reuters. Същевременно той допълни, че е „фантазия“ да се смята, че Украйна може да победи, ако САЩ дадат на Киев повече пари или оръжия или наложат повече санкции срещу Русия.

В своя публикация в Х, че документът има три цели:

  • да спрат убийствата и да се запази суверенитета на Украйна
  • да се изготви план, който ще е приемлив и за Украйна, и за Русия
  • да се осигурят максимални гаранции, че войната няма да се разрази отново

Американският вицепрезидент допълни, че критиците на мирния план или не го разбират правилно, или игнорират реалната ситуация на фронта в Украйна. 

План за мир

Американският президент Доналд Тръмп обяви на 20 ноември 2025 г. нов план за мир в Украйна, който предвижда териториални отстъпки на Русия, дори по-големи, от територията, която тя контролира в момента, отказ от членство на Украйна в НАТО и ограничаване на размера на украинските въоръжени сили. От своя страна украинският президент Володимир Зеленски заяви в обръщение от 21 ноември 2025 г., че планът поставя Украйна пред „много труден избор – или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор“.

Евгения Чаушева
