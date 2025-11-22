Пратиха рекордното попълнение на Ливърпул да играе на Балканите след слабия старт на "Анфийлд"

Флориан Вирц най-накрая показа на феновете на Ливърпул защо "червените" платиха 100 милиона паунда, за да го привлекат от Байер Леверкузен. За съжаление на феновете, това стана, докато играеше за националния отбор. 22-годишният играч беше похвален за представянето си в мача, в който Германия разгроми Словакия с 6:0, което осигури на бундестима място на Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.

Вирц заблестя за Германия, но все още не може за Ливърпул

Докато Вирц направи две ключови асистенции за Германия, той все още не може да разгърне потенциала си на "Анфийлд". Германецът, който напусна Байер Леверкузен през лятото за рекордна до момента цена на Острова, се представя слабо за новия си клуб. Той е играл в 16 мача от началото на сезона, в които се е отчел само с три асистенции - две в Шампионска лига срещу Айнтрахт Франкфурт и една в Комюнити Шийлд.

ОЩЕ: Нови главоболия за Арне Слот - още двама от Ливърпул се контузиха

Последният му мач за "червените" беше катастрофален, като отборът му загуби убедително с 3:0 от Манчестър Сити, а Вирц "изглеждаше като малко момче", по думите на легендата на мърсисайдци Гари Невил. Това не е първият път, в който Невил се изказва против германеца, а той не е и единственият, който го критикува. През последните седмици редица бивши и настоящи играчи и треньори коментираха ситуацията около Вирц, като не всички смятат, че той ще свикне с интензитета на английския футбол.

Пратиха Вирц далеч от "Анфийлд"

Търпението на феновете също започва да се изчерпва. Представянето на Вирц очаквано предизвиква и множество реакции в социалните мрежи. След всеки един мач на Ливърпул футболните страници не пропускат да отбележат педставянето на германеца, който до момента не може да опровергае и да оправдае цената си. Някои привърженици даже вече смятат, че 22-годишният футболист няма бъдеще в Мърсисайд, въпреки че договорът му е до 2030 година. Наскоро потребители на "Х" направиха мрачна прогноза за кариерата на обещаващия талант. Според тях Вирц може да се отдалечи от "Анфийлд" и през следващата година да играе в Турция, където отиват много звезди, които са далеч от най-добрата си форма. "Под наем в Галатасарай през 2026 г. с опция за закупуване от 25 милиона евро за 2027 г.", гласеше постът.

Въпреки че масовото настроение е, че времето на Вирц на "Анфийлд" ще изтече съвсем скоро, легендата на българския футбол Димитър Бербатов вярва в младия германец.