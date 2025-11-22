Русия удари ГКПП с Румъния (ВИДЕО)

В нощта на 21 срещу 22 ноември 2025 г. руските войски са атакували граничния пункт Орловка на границата Румъния. Нападенито е било извършени с щурмови дронове. "В нощта на 22 ноември вражески щурмови дронове повредиха инфраструктурата на фериботния комплекс Орловка", се казва в съобщение на Държавната митническа служба на Украйна. Съобщава се, че международният граничен пункт е временно спрян поради вражеските удари.

Последиците

"В момента се предприемат всички необходими мерки за смекчаване на последиците.„Молим ви да използвате други близки контролно-пропускателни пунктове за преминаване на границата", се казва в изявлението. Според Олег Кипер, ръководител на Одеската областна държавна администрация, Русия е предприела поредна масирана атака срещу южната Одеска област. Въпреки активната работа на силите за противовъздушна отбрана, са регистрирани щети по жилищни сгради.

ГКПП

Граничният пункт Орловка-Исакча е международен граничен пункт между Украйна и Румъния. Той се намира в село Орловка в Ренийски район на Одеска област. Фериботната услуга осигурява преминаване на границата за камиони, пътници и автомобили. Пешеходци също имат право да преминават. От началото на войната в Украйна руските сили са атакували контролно-пропускателния пункт Орловка няколко пъти. През октомври 2024 г. операциите на контролно-пропускателния пункт Орловка бяха временно преустановени, заради руска атака, припомня РБК-Украйна.

