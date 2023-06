Хърватският парламент призна Гладомора за геноцид на украинския народ

„Благодарен съм на хърватския парламент за това, че почете паметта на милиони жертви с този исторически вот. Световното признание на геноцида на Гладомора продължава бързо да расте“, пише Кулеба в Twitter.

Гладоморът е изкуствено създаден глад от сталинския репресивен режим по време на разцвета на колективизацията, тоест насилственото отнемане на частната собственост и организирането на колективни стопанства. В резултат на тези събития, поради липса на храна, според различни оценки са загинали от четири до шест милиона украинци, главно в селските райони на страната.

Today, Croatia recognized the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. I am grateful to the Croatian parliament for honoring the memory of millions of victims with this historic vote. The global recognition of the Holodomor genocide continues to grow swiftly.